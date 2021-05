Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOVENEZIA Stop sul nascere alla scalata dei cinesi, il gioiello vicentino Sicit non finirà all'estero. Il principale azionista Intesa Holding boccia l'offerta (solo sula carta) di Syngenta (società svizzera controllata da ChemChina) e conferma «la propria ferma volontà di attenersi agli impegni presi con riguardo all'Opa promossa da Nb Renaissance per il tramite di Circular Bidco che, in caso di successo, consentirà ad Intesa...