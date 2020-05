Barbara Beltrame Giacomello nella squadra del nuovo presidente nazionale di Confindustria, Carlo Bonomi, annunciata ieri, dovrà occuparsi, in particolare di internazionalizzazione. L'export ha rappresentato un'ancora di salvezza per molte imprese in questi anni. Lo sarà anche per contrastare gli impatti economici dell'attuale pandemia?

«L'internazionalizzazione è certamente un tema chiave per le nostre imprese. E dunque la delega che mi è stata affidata è molto importante, soprattutto in questo periodo di crisi dovuto all'emergenza Coronavirus. Le nostre aziende senza dubbio si aspettano moltissimo su questo fronte anche da Confindustria, proprio perché tutto il nostro sistema imprenditoriale ha una forte componente legata alle esportazioni».

Su quali linee guida imposterà il suo mandato?

«Di certo farò di tutto per agevolare le nostre aziende nello sviluppo verso l'estero, anche favorendo ulteriori contatti. Oggi, però, indicare le linee guida a cui voglio attenermi sarebbe prematuro: fino al 20 maggio è in carica l'attuale vicepresidente delegata a questo ambito, poi potrò delineare i miei programmi».

C'è comunque una priorità da cui partire?

«La priorità è far ripartire il paese. Questo sarà sicuramente il primo obiettivo».

Come vede lo scenario attuale?

«Molto grave e difficile. Cito solo un esempio: anche se riapriamo le aziende, non possiamo mandare i tecnici all'estero per fare la manutenzione a macchinari da noi prodotti. Questo è un problema da risolvere a breve».

Ora toccherà a lei, insieme all'altra vicepresidente veneta Maria Cristina Piovesana, far risuonare la voce dell'imprenditoria nordestina a livello nazionale. Una voce che in passato, non sempre è stata percepita come il territorio si aspettava.

«Sia io che Maria Cristina siamo ben determinate a farci sentire. Siamo entrambe due donne forti e riusciremo a farci sentire bene».

La prima reazione alla nomina?

«Posso dire di essere molto contenta e orgogliosa che il presidente mi abbia scelta e mi abbia affidato questa delega. Soprattutto, mi fa piacere ci siano due vicepresidenti venete e siano due donne: è un bel traguardo per la nostra regione».

