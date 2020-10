«Siamo ancora in emergenza, ma in realtà la situazione dei trasporti è molto diversa da come viene descritta». La ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, riconosce alcune criticità nel sistema del trasporto pubblico in tempi di Covid ma difende l'operato del governo. «Ci sono state situazioni più complicate localizzate sul territorio ma complessivamente affermare che il trasporto pubblico locale non abbia fatto quello che deve fare in relazione alle linee guide di riempimento dell'80% non è vero», ha sottolineato la ministra, ricordando che è necessario rispettare le procedure. «Ho una nipote che va a scuola con il pullman: c'è il rispetto maniacale delle indicazioni del governo», ha insistito. De Micheli ha poi sostenuto che non è possibile ridurre ulteriormente il livello di riempimento dei mezzi pubblici («non è la soluzione»), mentre ha affermato che si può aumentare il numero di mezzi su gomma e rivedere nei casi di criticità gli orari di ingresso a scuola e negli uffici pubblici per scaglionare i movimenti delle persone in più fasce orarie della giornata e ridurre l'affollamento su bus e treni.

De Micheli si è poi soffermata sul rilancio dell'Alitalia. La ministra si è detta convinta che in una condizione di «ritrovata normalità», una volta superata l'emergenza Covid, la compagnia sarà in grado di autofinanziarsi e non avrà bisogno di ulteriori iniezioni di capitale oltre ai 3 miliardi stanziati dal governo per farla ripartire. De Micheli ha ribadito che sarà poi necessario trovare un partner e riguardo all'ipotesi dei 5mila esuberi circolata in questi giorni ha dichiarato: «È un numero che ho solo letto sui giornali, non ho mai visto su nessun documento». La ministra ha quindi evidenziato che «il mandato è garantire i livelli occupazionali e che il tema esuberi verrà discusso alla fine del processo».

