Sì al decreto benzina Milleproroghe in arrivo

I PROVVEDIMENTIROMA L'aula del Senato ha approvato la legge di conversione del decreto con il quale era stato rinviato al primo gennaio l'entrata in vigore della fatturazione elettronica per i carburanti. Intanto, a cinquanta giorni dal suo insediamento il governo è alle prese con scadenze e rinvii di norme approvate nel corso della passata Legislatura: su alcuni dossier, come intercettazioni e banche di credito cooperativo, l'intenzione è di cambiare la direzione di marcia ma avendo poco tempo a disposizione l'Esecutivo gialloverde sceglie...