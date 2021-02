ALIMENTARE

VENEZIA Il pastificio Sgambaro chiude il 2020 con 21 milioni di fatturato (+ 6%) e lancia il nuovo shop online per sostenere la crescita in Italia. «Siamo un'azienda con grandi possibilità di crescita, in Italia e all'estero. La nostra scommessa però oggi è soprattutto arrivare dove la pasta è un'icona: Campania, Puglia, Sicilia. E puntiamo al raddoppio del fatturato entro cinque-sette anni», spiega Pierantonio Sgambaro, 63 anni, co-amministratore delegato del pastificio insieme al fratello Roberto: «Tra quest'anno e i primi mesi del 2022 vogliamo investire in tecnologia e nuovi macchinari 2,5 milioni e abbiamo previsto anche nuove assunzioni».

L'azienda trevigiana di famiglia da una cinquantina di assetti mira ad ampliare la presenza a scaffale nelle principali insegne della grande distribuzione italiana, ma non dimentica la vocazione internazionale. Sgambaro ha registrato infatti nel 2020 un deciso incremento delle vendite all'estero (+ 18%) che, al netto dell'effetto svuotamento dei supermercati legato a Covid-19, hanno visto l'ingresso in nuovi mercati in Europa e nel sud-est asiatico. Molto forte è l'interesse verso gli Stati Uniti, dove c'è un'attenzione sempre maggiore per i prodotti autentici italiani. «L'eccellenza di Sgambaro è riconosciuta in tutto il mondo. Sulla nostra mappa abbiamo anche Paesi come Israele, dove distribuiamo la nostra pasta biologica - sototlinea l'Ad -. In un paio di anni prevediamo una crescita della quota estero a un 30% del fatturato: l'idea è di aprire una collaborazione con l'Australia, sviluppare decisamente la Germania, gli Stati Uniti sono una grande scommessa e abbiamo molta carne al fuoco in Cina. La grande sfida ora è far conoscere la nostra pasta proprio in Italia». Il 2020 è stato l'anno del Covid ma anche della svolta. «È stato un anno difficile per l'Horeca, ben compensato dal canale della grande distribuzione - spiega Sgambaro - le campagne televisive ci hanno permesso di farci conoscere a un pubblico più vasto, la nostra ambizione è di arrivare anche con la pasta classica in tutta Italia dopo esserci sviluppati a livello nazionale col bio». E questo grazie al grano Marco Aurelio selezionato in un percorso iniziato nel 2001 dall'azienda veneta in collaborazione con la Società Italiana Sementi (Sis) e un gruppo di agricoltori, oggi coltivato tra Emilia-Romagna, Puglia e Lazio con controllo diretto della produzione. Il pastificio trevigiano, pioniere nel segmento biologico in Italia, oggi detiene la leadership nel kamut e nel farro dicoccum con una quota di mercato in Gdo del 24%.

ATTENZIONE ALL'AMBIENTE

Sul fronte dell'ambiente, particolare attenzione è stata data all'imballaggio: dai pacchi, allo scotch fino al materiale di riempimento, tutto è di carta. Gli stessi sacchetti della pasta sono riciclabili al 100%. L'attività di logistica poi rientrerà nel percorso Climate Positive intrapreso dall'azienda lo scorso anno con l'obiettivo di arrivare, entro il 2030, a catturare più anidride carbonica di quanta emessa in ogni fase della propria attività, dalla produzione del grano fino alla consegna della pasta.

Fondata da Tullio Sgambaro nel 1947, la realtà di Castello di Godego (Treviso) produce pasta di altissima qualità e controlla tutte le fasi di lavorazione anche grazie a un mulino interno. Grande l'impegno negli anni nel dare ai consumatori un prodotto sicuro, privo di diserbanti come il glifosato o di antiparassitari usati per conservare il grano, in particolare durante il trasporto via nave.

Maurizio Crema

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA