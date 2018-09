CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SERVIZIVENEZIA Bluenergy punta sui servizi tecnologici ma non eslcude anche acquisizioni si società energetiche e studia la Borsa.La multiutility di Udine dell'energia ha acquisito tramite la controllata Bluenergy Assistance la società di Pordenone Blu Service che da oltre vent'anni opera nel campo del risparmio energetico con servizi per imprese, amministrazioni pubbliche e famiglie. «Blu Service verrà fusa in Bluenergy Assistance (sede a Codropio) e costituirà la nostra società che dovrà sviluppare le attività di servizio alla...