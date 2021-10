Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SERVIZI LOCALIVENEZIA Hera, via libera dal cda all'emissione di un nuovo prestito obbligazionario non subordinato e non convertibile, fino ad un importo massimo complessivo in linea capitale di 500 milioni da collocarsi esclusivamente presso investitori qualificati. In una nota si spiega che è stato conferito apposito mandato all'amministratore delegato per decidere in merito e dare concreta attuazione all'emissione del bond «tenendo conto...