SERVIZI LOCALI

VENEZIA Hera pronta a nuove operazioni dopo Ascopiave. Lo schema dell'intesa firmata recentemente con la società trevigiana, grazie al quale è diventato il terzo operatore nazionale per clienti elettricità e gas serviti, «è replicabile grazie alla solidità, alle competenze e agli asset del nostro gruppo» dichiara a Radiocor il presidente esecutivo della multiutility bolognese Tomaso Tommasi di Vignano, secondo il quale «l'operazione con Ascopiave è stata vincente per entrambi». «Abbiamo investito una cifra importante su un'operazione per cui si era mosso tutto il mercato. Per noi Ascopiave rappresentava un completamento importante in un'area come il Veneto in cui crediamo molto». A dicembre Hera ha finalizzato un'alleanza venture con Ascopiave che prevede uno scambio tra gli oltre 700mila clienti energy della società veneta (che confluiranno in una società a controllo Hera e partecipata da Ascopiave) e alcune reti gas della società bolognese. Per Tommasi, Hera può affrontare «analoghe operazioni grazie a una flessibilità finanziaria che nei prossimi cinque anni ci lascia spazio di manovra e flessibilità per poter cogliere eventuali ulteriori opportunità di crescita non inserite a piano anche con operazioni di filiera: ci sono opportunità interessanti, in particolare sull'ambiente». La completa liberalizzazione del mercato elettrico, spostata al 2022, è un appuntamento a cui Hera guarda come «ulteriore opportunità di crescita» e puntando a mantenere l'attuale 4% sul mercato libero.

PIANO INDUSTRIALE

Il cda del gruppo ha approvato ieri il piano industriale che guarda a un margine operativo lordo di 1,25 miliardi al 2023 e un dividendo previsto in ulteriore crescita fino a 12 cent per azione (+ 20% nel quinquennio). Il nuovo piano industriale prevede investimenti per circa 2,9 miliardi. Gli indirizzi, spiega Stefano Venier, amministratore delegato Hera, «sono coerenti con la crescente attenzione su sviluppo sostenibile, economia circolare e decarbonizzazione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA