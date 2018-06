Senza più l'ombrello muoviamoci con cautela

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Fibrillazione in borsa che ritorna e che preoccupa. Con la nascita del nuovo governo, la tensione borsistica e lo spread si erano raffreddati, con un certo sollievo per i nuovi governanti ma soprattutto per i cittadini. Ora il riaccendersi della tensione borsistica e soprattutto il rialzo dello spread, che lambisce i 300 punti base, ripropone il tema del Debito e della nostra credibilità. Non ci può consolare del fatto che gli artefici del nostro destino siamo noi stessi e non i mercati finanziari. Il destino di qualsiasi debitore, specie...