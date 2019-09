Senza l'aiuto della chimica molte produzioni agricole a rischio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LO STUDIOROMA Fungicidi, insetticidi, erbicidi: sono gli agrofarmaci più in uso seppure sempre meno nell'agricoltura italiana. In alcuni ambienti, solo pronunciarne il nome equivale a scatenare guerre di religione, nonostante ormai si tratti quasi sempre di chimica di origine naturale. Per questo ad Agrofarma, l'associazione di 40 aziende del settore che assieme fatturano 800 milioni di euro con circa 2 mila addetti, hanno deciso di puntare sulla trasparenza. Intanto dei numeri. E così, un sorprendente rapporto commissionato a Vsafe...