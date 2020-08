IL PROVVEDIMENTO

ROMA Una corsa contro il tempo quella del decreto Semplificazioni, che va convertito in legge entro metà settembre. Ma è ancora in corso l'esame in commissione al Senato. Solo il primo passaggio, dopo il testo è atteso alla Camera. Ancora tanti emendamenti da votare e soprattutto complessi nodi da sciogliere. Si tratta in particolare sui vincoli da mettere agli interventi di rigenerazione urbana quando ad essere toccati sono i centri storici. Il tutto mentre i sindacati levano gli scudi su alcuni emendamenti del Movimento Cinque Stelle che comporterebbero «la chiusura dei siti di produzione industriale di gas», rimarca la Uil, che insieme a Cgil e Cisl ha chiesto sul punto un incontro con il Governo. Le votazioni, che sono iniziate ieri nel pomeriggio, proseguono, con le commissioni Affari costituzionali e Lavori pubblici del Senato che sono convocate anche in notturna. Tra gli ultimi emendamenti approvati c'è anche quello che mira a fornire personale per svolgere gli esami di guida. Proposta con prima firmataria la senatrici della Lega, Simona Pergreffi, votata nella riformulazione del sottosegretario al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Salvatore Margiotta. All'interno della dinamiche di maggioranza invece continua a tenere banco la disciplina che punta a rendere più facili e veloci demolizioni, ricostruzioni e interventi di rigenerazione urbana. Ci sono diversi emendamenti con prima firmataria Loredana De Petris di Leu tra cui una proposta di soppressione dell'intero articolo in questione.

