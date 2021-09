Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

TREVISO Un primo semestre in positivo per i conti di somec, società quotata all'Mta di borsa italiana attiva nel settore dell'ingegnerizzazione, progettazione e realizzazione di progetti complessi chiavi in mano, nell'ingegneria civile e navale. In crescita del 13% i ricavi consolidati di Somec che raggiungono i 128 milioni di euro (al 30 giugno 2020 erano pari a 113,6 milioni di euro). Sale del 32,9% anche l'ebitda a quota 14,1 mln euro...