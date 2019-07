Sei giovani imprese da Oscar

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

COLDIRETTIVENEZIA (m.cr.) Il futuro dell'agricoltura è nei giovani da Oscar Green. Sono sei gli imprenditori under 30 veneti che hanno vinto il premio regionale della Coldiretti e ora andranno a sfidare le aziende innovative del resto d'Italia a Roma. Si va dagli imprenditori di Chioggia che si sono inventati un'impresa per vendere il pesce fresco online, al riso sartoriale di Enrica Moretto a Porto Tolle (Rovigo) passando per iniziative che hanno anche una grande connotazione sociale come nel Bellunese con Nicoletta Bortolin.Ad aggiudicarsi...