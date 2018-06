Seaview, il nuovo gioiello Fincantieri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CANTIERISTICAMONFALCONE La nuova ammiraglia per il Mediterraneo di Msc è stata consegnata ieri a Monfalcone. Costata 800 milioni, Seaview ha una stazza di 153mila tonnellate, è lunga 323 metri, ed è «la più grande e tecnologicamente avanzata ad essere progettata e costruita in Italia» ha detto il presidente esecutivo di Msc, Pierfrancecso Vago. «È la più bella nave da crociera mai realizzata non solo in Italia, ma nel mondo» ha affermato orgoglioso l'Ad di Fincantieri, Giuseppe Bono. La nave sarà «battezzata» il 9 giugno a Genova,...