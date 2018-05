CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Se lo spread a 215 punti desta una legittima e doverosa preoccupazione, meno comprensibile è che susciti stupore e del tutto inaccettabile che aizzi l'indebita e inutile litania del complotto. Perché non solo è il mercato bellezza, e non possiamo farci niente, ma perché più che quella dello spread, la verità che va tenuta d'occhio è che per sfamare il drago del debito pubblico dobbiamo emettere ogni anno 400 dei 2.300 miliardi di stock, il cui prezzo lo fa la legge della domanda e dell'offerta e che proprio sul mercato vanno collocati....