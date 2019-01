Scontro Elliott-Vivendi, Tim crolla Cdp in attesa fino al piano Gubitosi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

STRATEGIEROMA La Cassa depositi e prestiti si mette in stand by su Tim, almeno fino a quando il nuovo ad dell'ex monopolista Luigi Gubitosi non avrà presentato il suo piano industriale il prossimo 21 febbraio. È questa la strategia adottata da Fabrizio Palermo sul dossier Tim: una strategia attendista - coerente con quanto lo stesso manager sta facendo in relazione ad altri dossier come ad esempio Astaldi - che si fonda sulla volontà di capire quale possa essere l'approccio adottato da Gubitosi sulla rete.Va infatti ricordato che la Cassa,...