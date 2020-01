Scontrino elettronico, a rischio il gettito

IL CASO

ROMA Grazie alla rivoluzione degli scontrini elettronici al via dal primo gennaio il governo conta di recuperare 1,2 miliardi di mancato gettito, ma il ministero dell'Economia teme che molti degli esercenti coinvolti dall'innovazione non si faranno trovare pronti all'appuntamento. La novità riguarda un milione e mezzo di commercianti. Per risultare in regola è necessario adeguare o sostituire i vecchi misuratori fiscali al fine di dotarsi di un registratore telematico: in circolazione ci sono circa 1,6 milioni di apparecchi, di cui però solo poco più di mezzo milione sarebbero in grado di emettere i cosiddetti scontrini elettronici stando agli ultimi dati aggiornati, ragion per cui si stima che il numero dei registratori di cassa da aggiornare o sostituire si aggiri ancora attorno al milione. Proprio il dicastero di via XX settembre ha ricordato ieri con un tweet che a partire dall'inizio del 2020 l'obbligo dello scontrino elettronico si estenderà a tutti gli esercenti. Per i commercianti con un volume d'affari superiore a 400mila euro l'obbligo di tramettere per via telematica i corrispettivi era scattato a luglio. La strada per recuperare una parte del tax gap Iva (superiore nel complesso a 37 miliardi) si preannuncia però in salita. A rischio il tesoretto da 1,2 miliardi che il governo conta di recuperare grazie all'invio automatico al Fisco degli scontrini. Per la fase iniziale è prevista per giunta una moratoria sulle sanzioni che rischia di rallentare il processo dal momento che di fatto darà agli operatori altri sei mesi di tempo per dotarsi dei nuovi strumenti tecnologici.

IL RAPPORTO

Sull'efficacia della misura si è poi dichiarato scettico l'Ufficio parlamentare di bilancio che nel suo «Rapporto sulla politica di bilancio 2020» ha spiegato che l'invio elettronico degli scontrini può rivelarsi senz'altro utile a intercettare chi versa meno del dovuto mentre rischia di non essere uno strumento di contrasto altrettanto risolutivo contro chi gli scontrini non li emette affatto. Secondo l'Upb «l'obbligo generalizzato di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi potrebbe addirittura incentivare forme di evasione con consenso, cioè quelle in cui esiste un accordo tra acquirente e venditore, ampliando anziché riducendo l'evasione nelle cessioni con il consumatore finale». Ed è anche per questo che il tesoretto da 1,2 miliardi di euro è da considerarsi in bilico. Tornando ai nuovi registratori di cassa telematici di cui si devono dotare gli esercenti, il costo da affrontare varia da 200 a mille euro, a seconda del modello e delle funzioni di cui dispone l'apparecchio. In compenso è prevista una detrazione fiscale pari al 50 per cento fino a 250 euro in caso di acquisto di registratori di cassa di nuova generazione o di 50 euro se si opta invece per la trasformazione di quelli vecchi in idonei. Questi strumenti serviranno a garantire l'inalterabilità e la sicurezza dei dati inviati, inclusi quelli relativi ai pagamenti con moneta elettronica, cioè mediante Pos. In alternativa, è possibile utilizzare la procedura web messa a disposizione dal Fisco sul portale dedicato a fatture e corrispettivi, pensata apposta per i soggetti con una bassa frequenza di operazioni, ma utilizzabile da tutti. Tornando alle sanzioni, per i dati non memorizzati o trasmessi, oppure trasmessi in forma incompleta o falsata, l'importo della multa sarà pari al 100 per cento dell'Iva sulla cifra non documentata. In caso di guasto all'apparecchio per la trasmissione dei dati, se l'esercente non chiederà subito la riparazione segnalando il guasto all'Agenzia delle Entrate verrà punito con una sanzione amministrativa compresa tra 250 a duemila euro. Infine, chi nell'arco di 5 anni incapperà in quattro violazioni commesse in giorni diversi, dovrà fare i conti anche con la sanzione accessoria, ovvero con la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

Francesco Bisozzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

