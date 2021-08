Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA CRISIROMA Nulla di fatto nella seconda riunione tra direzione, segreterie provinciali e Rsa per provare a tutelare 705 operai in somministrazione a rischio. Nello stabilimento Stellantis di Sevel, in provincia di Chieti (Abruzzo) sarà sciopero. La decisione è stata annunciata dal segretario generale della Fim Cisl, Ferdinando Uliano. La società guidata da Carlos Tavares nei giorni scorsi aveva annunciato lo stop di alcune attività...