Scioperi, disagi nel Paese domani cancellati 113 voli

IL FOCUSROMA Dopo il lunedì nero causato dal sabotaggio della linea dell'alta velocità di Firenze, ieri nuovi disagi per i trasporti causati dallo sciopero nazionale proclamato da Cgil, Cisl e Uil. Se su scala nazionale i sindacati hanno parlato di una percentuale di adesione che ha toccato anche punte dell'80 per cento, a Roma l'impatto è stato molto più limitato, visto che le metropolitane non si sono fermate, i bus c'erano sia pure in misure ridotta e la percentuale di adesione è stata, secondo l'Agenzia della Mobilità, del 15 per...