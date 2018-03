Schiavo (Fedon): «Nuovi materiali e riciclo scommessa per il futuro»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTERVISTAVENEZIA «Dal punto di vista della crescita quello dell'occhialeria è un distretto sempre molto vitale ed attivo, nel quale operano grandissimi player. E oggi sta vivendo un momento di grandi trasformazioni: le griffe che producono in proprio e la vendita online». Maurizio Schiavo, 64 anni, Ad del gruppo bellunese da 67 milioni di fatturato Fedon per anni ha lavorato in un'azienda che produceva occhiali ed è quindi un osservatore attento del settore di punta dei distretti italiani: «Noi facciamo accessori per gli occhiali e li...