Scattati i dazi europei contro gli Usa rincarano Jeans, Harley e bourbon

LA SFIDABRUXELLES Uno-due. Sembra un incontro di pugilato, invece è lo scenario da guerra commerciale' che si consolida settimana dopo settimana. Ieri sono entrate ufficialmente in vigore le contromisure di difesa dell'Unione europea in risposta ai dazi americani sulle importazioni di acciaio e alluminio. Passa qualche ora e Donald Trump scrive su Twitter: «Se i dazi imposti da molto tempo agli Stati Uniti, alle sue imprese e ai suoi lavoratori dalla Ue non saranno tolti rapidamente, imporremo dazi del 20% su tutte le auto che arriveranno...