Save si sfila: niente gara per l'aeroporto di Trieste

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

OCCHIALIPADOVA Safilo brilla in Borsa (+ 3,8%) dopo l'accordo di licenza con Levi Strauss. L'intesa entrerà in vigore a gennaio 2020 e proseguirà fino a novembre 2024, con la possibilità di rinnovo per ulteriori cinque anni, fino al 2029. La prima collezione sarà lanciata nella primavera/estate 2020. «Questa nuova partnership è particolarmente significativa per il nostro portafoglio marchi. Il brand Levi's è il numero uno nel denim a livello mondiale, tra i favoriti dai Millennial e dalla Generazione Z di tutto il mondo», ha dichiarato...