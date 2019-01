Save in pista per l'aeroporto di Trieste

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA VENDITAVENEZIA Lunedì si chiude la gara per la vendita del 55% dell'aeroporto di Trieste. In pista fondi come F2i e la società di gestione degli scali di Venezia e Treviso Save, che comunque non ha ancora presentato nessuna offerta, una decisione potrebbe essere presa già oggi. La base d'asta è stata fissata in 32,5 milioni. Le buste saranno aperte il 15.Rispetto al precedente tentativo di aprile 2018, questa volta in vendita c'è la maggioranza dell'aeroporto di Ronchi dei Legionari, 780mila passeggeri circa nel 2018 (- 0,9% sul 2017)...