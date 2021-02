SANITÀ

VENEZIA Garofalo Health Care (Ghc) aumenta la sua presenza in Veneto acquisendo il 100% di Clinica San Francesco di Verona e di tutti i suoi asset immobiliari strumentali dalla società Epifarm, controllata dalla famiglia Perazzini. Piergiuseppe Perazzini proseguirà, all'interno della clinica la sua attività medico-chirurgica e di coordinamento di tutta l'attività sanitaria della struttura, spiega la nota, nel solco della prassi consolidata del gruppo Ghc volta ad assicurare la piena continuità imprenditoriale, gestionale e sanitaria delle realtà acquisite. Nel 2019 la Clinica ha registrato ricavi pari a 32 milioni e un ebitda normalizzato pre sinergie di circa 7 milioni.

La Clinica San Francesco è una struttura di rilevanza internazionale, centro di riferimento europeo per la chirurgia ortopedica robotica, accreditata con il sistema sanitario nazionaleè ed è l'ottava struttura acquisita dopo l'Ipo che ha portato Ghc in Borsa. La struttura veneta è sinergica al gruppo guidato da Maria Laura Garofalo: «Sono orgogliosa del fatto che la Clinica San Francesco, che definirei un unicum in Europa, entri a far parte della nostra realtà» ha osservato l' Ad del gruppo. «Un'acquisizione che oltre ad accrescere le nostre performance, rafforza la nostra presenza in Veneto, considerata una delle Regioni più virtuose d'Italia, e arricchisce il quadro delle eccellenze nel nostro gruppo».

SINERGIE

L'enterprise value è pari a 59,5 milioni e l'equity value, calcolato sulla base della posizione finanziaria netta provvisoria al 31 dicembre 2020, è pari a 46,6 milioni. Per il pagamento del prezzo, Ghc dispone sia della cassa propria sia delle risorse rivenienti dalla recente operazione di aumento di capitale riservato tramite Abb. Dall'Ipo del novembre 2018, Ghc ha realizzato 7 acquisizioni per oltre 105 milioni di ricavi e 25 milioni di ebitda, con una marginalità media di circa il 24%. In Veneto controllava già due cliniche e 3 centri diagnostici.

