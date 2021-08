Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

STIPENDIROMA Un miliardo di euro per rinnovare il contratto a 545 mila lavoratori. Sul piatto un aumento degli stipendi del 4,38%, con un ritocco medio in busta paga di 90 euro al mese. Governo pronto a firmare il nuovo accordo con il personale non dirigenziale del settore Sanità. Il tavolo delle trattative si è insediato all'Aran (che rappresenta la Pa) una settimana fa e, dopo la pausa estiva, è previsto un incontro con i sindacati in...