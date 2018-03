San Marco porta i colori veneti anche in Nepal

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

INVESTIMENTIVENEZIA Cinque showroom monomarca inaugurati in Nepal, a Kathmandu, Pokhara e Itahari. Nuove aperture in Vietnam, Nuova Zelanda, Danimarca e Islanda. San Marco Group, leader nella produzione e commercializzazione di pitture e vernici per l'edilizia professionale in Italia, continua a crescere sui mercati internazionali con oltre 100 Paesi serviti e una quota export che ormai ha raggiunto il 50%.Guidato dalla capofila Colorificio San Marco, il Gruppo ha chiuso il 2017 con un fatturato in crescita del 4% rispetto all'anno precedente...