IL CASO

ROMA Dopo l'ex presidente Park Geun-hye punita la settimana scorsa con 20 anni di reclusione - la Mani pulite di Seul ieri ha fatto un'altra vittima eccellente: il vicepresidente di Samsung, Lee Jae-yong, condannato a due anni e mezzo per tangenti e peculato e immediatamente trasferito dall'aula di tribunale in carcere. Il verdetto priva della sua guida una delle multinazionali più ricche e dinamiche dell'universo hi-tech, un pilastro dell'economia sudcoreana, alla quale Samsung contribuisce generando il 20% del Pil nazionale, pagando il 20% delle tasse versate complessivamente dalle imprese, e dando lavoro a 300 mila persone.

GLI EFFETTI

Nel 2020 Samsung ha registrato 40.000 miliardi di won (circa 30 miliardi di euro) di utili operativi (+29.5% rispetto all'anno precedente). Ieri, subito dopo la lettura della sentenza, le azioni di Samsung Electronics hanno perso il 4%. Da qualche anno prima della scomparsa nell'ottobre scorso dopo una lunga malattia del padre Lee Kun-hee -, il cinquantaduenne Lee Jae-yong era, di fatto, il numero uno di Samsung. La giustizia sudcoreana però non gli ha concesso sconti, nonostante Lee nelle scorse settimane avesse promesso che non passerà l'azienda a uno dei suoi figli e malgrado l'istituzione, da parte della compagnia, di un comitato di garanzia, che i magistrati hanno giudicato una farsa. «Lee ha versato tangenti e chiesto alla ex presidente di utilizzare il suo potere per assicurargli una comoda successione» alla guida del conglomerato, ha spiegato la Corte distrettuale centrale di Seul. Il top manager aveva già scontato un anno di carcere nel 2017, poi la pena era stata sospesa e il processo celebrato nuovamente: ora gli resta da scontare un anno e mezzo.

Michelangelo Cocco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA