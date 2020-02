LA CRISI

MESTRE Passa di mano la Stabila. La divisione laterizi del gruppo veneto Stabila-Deroma, finito in amministrazione straordinaria e dichiarato insolvente nell'agosto 2015 con un passivo di 276 milioni di euro, è stata acquisita dal gruppo Toppetti, storica azienda italiana del settore con diversi siti produttivi in Piemonte, Umbria, Toscana e un fatturato annuo di 26 milioni di euro.

Toppetti, che appartiene alla famiglia veronese Colleoni, realtà imprenditoriale attiva anche nell'automotive, nel packaging e nell'immobiliare con un consolidato di 185 milioni di euro, ha presentato un'offerta il cui piano industriale è stato positivamente valutato dal Commissario straordinario del gruppo Stabila-Deroma, l'avvocato veneziano Marco Cappelletto ed autorizzato dal ministero dello Sviluppo economico.

TRE STABILIMENTI

Cappelletto, commissario anche di altre importanti realtà industriali in crisi come Snia-Bpd e Pansac, ha ricollocato sul mercato i tre stabilimenti della Stabila: quelli di Isola Vicentina, di Dosson di Casier e di Ronco all'Adige, salvaguardando il 96% degli occupati, pur in una fase di difficoltà del settore di riferimento. Nonostante nel periodo 2007- 2017 in Italia abbiano cessato l'attività 120 fornaci su 231 e la produzione sia passata da 20,5 milioni di tonnellate a 5,1, con una perdita di oltre cinquemila posti di lavoro, Stabila è riuscita infatti a mantenere una posizione di leader nel mercato del Nord-Est, con presenze in Emilia Romagna e Lombardia, implementando i volumi grazie anche alla qualità del prodotto, all'aggiornamento delle certificazioni ed al consolidamento della rete commerciale.

VENDITE +10%

Il ruolo del gruppo Stabila nel mercato di appartenenza è confermato dall'incremento costante delle vendite registrato nel periodo di amministrazione straordinaria, con un più 10% finale nel 2019 a fronte di una media del settore del 2,7%. Si è così realizzata un'operazione strategica sul piano nazionale in un settore caratterizzato da aziende medio-piccole a conduzione familiare: l'aggregazione dei due gruppi getta le basi per la costituzione della prima impresa italiana di impronta industriale nella produzione e nella commercializzazione dei laterizi da costruzione per volumi e presenze capillari nel territorio.

