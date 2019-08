Salvataggio Carige, la parola ai soci

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SCELTAROMA I tre commissari di BancaCarige hanno convocato l'assemblea straordinaria degli azionisti per il 20 settembre per sottoporre al voto dei soci l'aumento di capitale da 700 milioni di euro. La convocazione conferma l'impianto già comunicato, con quattro tranche riservate rispettivamente allo Schema volontario del Fitd (per la conversione del bond), a Cassa centrale banca, ai soci attuali e infine allo stesso Fitd. La proposta è di aumentare il capitale, con esclusione del diritto di opzione, emettendo 700 miliardi di nuove azioni...