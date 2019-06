Salvataggio Carige, il Fondo banche mette a punto un nuovo progetto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOMILANO Fondo Interbancario tutela dei depositi (Fitd) e Schema Volontario affinano il piano per il salvataggio di Carige in un'operazione di mercato tutta privata che vuole garantire la tenuta e la reputazione del sistema Italia. Per questo ormai da giorni, la nuova proposta di Apollo Capital sarebbe stata messa da parte. IL PERCORSONelle ultime ore, però, sotto traccia, si sono fatti avanti alcuni esponenti di M5S che dopo gli interventi a gamba tesa sulla ex Ilva e Atlantia-Alitalia, stanno cercando di condizionare il progetto,...