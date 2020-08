IL FOCUS

ROMA Il futuro della Borsa Italiana, ora messa sul mercato da Lse e corteggiata da Euronext, che gestisce le piazze di Parigi, Amsterdam, Bruxelles e Lisbona non si può decidere con un decreto d'emergenza in pieno agosto. Ma va affrontato con un'approfondita discussione politica, che tenga conto anche delle visioni di Consob e Bankitalia. è un po' questa la linea prevalsa nel governo sul nodo Piazza Affari. Dunque, ufficialmente sarà la pubblicazione del Decreto Agosto nella Gazzetta Ufficiale, entro il 16 agosto, a confermarlo. Ma l'ultimo confronto politico e le valutazioni tecniche delle ultime ore vanno in un'unica direzione: la norma sulla Borsa Italiana che avrebbe conferito più poteri alla Consob in caso di vendita di una partecipazione o del controllo di Borsa Italiana è stata stralciata dal Decreto. Se ne riparlerà in sede di conversione. Una rotta presa dal governo sulla spinta in particolare di Italia Viva e una parte del Pd, mentre gli M5s, l'altro pezzo della maggioranza, è già sul piede di guerra e sulla stessa linea della Lega e Fratelli d'Italia. Così, dopo che già nel corso del Consiglio dei ministri era svanito il primo comma che conteneva il rafforzamento del golden power in caso di acquisizione di partecipazioni qualificabili che determino «influenza notevole» su asset considerati strategici del Paese (battezzata salva-Mediobanca), è stato cancellato anche il secondo comma dell'art 67 del Dl Agosto.

LO SCONTRO

La norma in questione prevedeva che la Consob avesse voce in capitolo nel caso di cambio di azionista di Piazza Affari e potesse, tra l'altro, valutare «la qualità del potenziale acquirente con un potere negoziale che prima non aveva nei confronti degli azionisti del gestore del mercato. Bastava che la quota nel capitale raggiungesse dal 10% al 50%, oppure il controllo. Un punto molto discusso della norma era però proprio la nuova configurazione della fattispecie del «controllo», aggiuntiva rispetto a quella già prevista del codice civile (art. 2359), nella forma dell'influenza dominante fino ad estenderlo alla «sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario ed organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti effetti: la trasmissione degli utili o delle perdite; ma anche l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione». Troppo per Italia Viva. Che condivide la posizione di una parte del Pd. «Questioni così importanti», fanno sapere, hanno bisogno di altre modalità rispetto a quelle che abbiamo visto in essere su questo tema (e altri come la rete unica di telecomunicazioni)». Dunque, «prima di approvare norme che configurano drastiche modifiche del codice civile e in palese contrasto sia con la disciplina comunitaria che con la tutela della concorrenza, preferiamo pensarci meglio». Di qui il rinvio alla conversione del DL Agosto, con un confronto più ampio, che coinvolga anche Consob e Bankitalia. «In sede parlamentare vaglieremo tutti gli strumenti possibili per garantire la priorità degli interessi nazionalì» nella vendita di un asset così strategico avverte M5S. «Presenteremo emendamenti per evitare che gli asset strategici italiani siano sottoposti a scalata ostile», annuncia Fratelli d'Italia. Mentre la Lega accusa il governo di «proteggere le nostre infrastrutture finanziarie» come fanno altri Paesi.

Roberta Amoruso

