Salini Impregilo vende il ramo asfalti

L'OPERAZIONEROMA Salini Impregilo vende la divisione Plant & Paving, il ramo dell'azienda di costruzioni che produce asfalti, e si aggiudica una commessa in California da oltre 350 milioni di euro per la realizzazione di una strada a scorrimento veloce. La divisione dell'asfalto è stata ceduta a Eurovia (del gruppo francese Vinci) per 555 milioni di dollari (circa 486 milioni di euro). Il gruppo italiano attende ora il via libera delle autorità di controllo e prevede di concludere la transazione nell'ultimo trimestre dell'anno. Il gruppo...