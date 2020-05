IL FOCUS

ROMA Una fotografia in chiaroscuro, con le imprese medio-grandi che chiedono le garanzie sui prestiti arrivate già a 18,5 miliardi e le pmi che si fermano a meno di sette miliardi, di cui 2,2 per i finanziamenti fino a 25.000 euro garantiti al 100% dallo Stato. È quello che emerge dai dati più recenti sull'andamento del provvedimento per fornire liquidità al tessuto economico dopo i mesi di lockdown dovuto alle misure anti contagio. E da cui è possibile stimare un impatto duro per artigiani, pmi, commercio al dettaglio di piccole dimensioni, se i numeri vengono raffrontati al calo del fatturato stimato da Confartigianato per le pmi al 71%, pari a 45,6 miliardi.

Sace, a proposito dei finanziamenti con Garanzia Italia, lo strumento straordinario previsto dal decreto Liquidità per sostenere i prestiti alle imprese medio-grandi danneggiate dall'emergenza coronavirus, spiega che i prestiti attualmente in fase d'istruttoria salgono a 250 per 18,5 miliardi di euro. Una crescita veloce da parte di imprese mediamente dotate di una capitalizzazione più solida: due settimane fa le istruttorie erano a 12,5 miliardi.

I DATI

Sul fronte delle pmi, invece, a ieri erano 128.397, per 6,876 miliardi di euro, le richieste pervenute al Fondo di garanzia a partire dal 17 marzo. I dati aggiornati di Mcc indicano in 105.034 le operazioni di anticipo liquidità fino a 25.000 euro con copertura al 100%, per le quali il credito è concesso senza attendere l'esito dell'istruttoria da parte del gestore. Per un importo finanziato che si ferma a 2,22 miliardi di euro. Poi ci sono le moratorie sui prestiti, con ben 1,6 milioni di domande buona parte ascrivibili a pmi e professionisti, per un importo rilevante, 177 miliardi. Ma è elevato il divario con le reali necessità. Con migliaia di imprese, piccole e micro, che spesso rinunciano per timore di indebitarsi ulteriormente.

L'Abi spiega che la «continua crescita di domande, istruite e presentate dalle banche al Fondo di garanzia evidenzia l'indubbio progressivo impegno del mondo bancario» sul fronte dell'emergenza. A mostrare nel vivo i nodi portati alla luce dall'emergenza Covid-19 è il rapporto della Bce sul credito alle pmi europee. Le italiane, pur di fronte alla liquidità senza precedenti dispiegata da Francoforte, mostrano il miglioramento più basso nella disponibilità delle banche, e le difficoltà più alte a ottenere credito assieme alle imprese greche. Fra tempi tecnici degli istituti di credito, e molte debolezze strutturali: in cima alle quali - e qui il primato va a Spagna e Italia - c'è il bilancio di imprese poco capitalizzate e spesso già molto indebitate.

L.Ram.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA