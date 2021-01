Saldi, si parte ufficialmente oggi in Basilicata, Valle d'Aosta e Molise. Ma con l'Italia ancora in zona rossa, i saldi veri prenderanno il via il 7 gennaio. Non in Veneto dove il termine è slittato a fine gennaio. Per Confcommercio i saldi non muoveranno più di 4 miliardi contro i cinque dello scorso anno. Con la pandemia molti italiani lavoreranno ancora in smart working, cosa che non stimola i consumi tipici dei saldi a partire dai capi di abbigliamento e accessori. Troppo alti anche i timori per il proprio lavoro. Secondo Confcommercio, saranno 15,7 milioni le famiglie che in ogni caso sfrutteranno le occasioni e ogni persona spenderà circa 111 euro. Il 7 gennaio si parte con gli sconti in Lombardia, Piemonte, Friuli Venezia Giulia e Sicilia. Il 16 nella Provincia Autonoma di Bolzano (nei Comuni turistici il 13 febbraio), quella di Trento lascia piena libertà. I saldi arriveranno il 30 in Emilia Romagna, Toscana e Veneto. In queste regioni come in altre, possibile vendite promozionali già nei 30 giorni precedenti. La durata sarà variabile: si va dalle 4 settimane della Toscana, fino ai 2 mesi di diverse regioni. Oltre alle regole tradizionali quest'anno ci sono anche quelle dettate dalla pandemia, come il distanziamento e la mascherina anche nei camerini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA