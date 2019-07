Safilo vende Solstice e chiude con Dior

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

OCCHIALERIAPADOVA Safilo Group ha annunciato ieri il closing della transazione per la cessione della catena di negozi Solstice in Usa a Fairway, annunciato alcune settimane fa. Safilo ha confermato inoltre che l'accordo di licenza per le collezioni di occhiali da sole e montature da vista Dior e Dior Homme terminerà alla data di scadenza del 31 dicembre 2020. Il gruppo padovano crea, produce e commercializza l'eyewear di Christian Dior da oltre 20 anni e - si legge in un comunicato - «avendo nel tempo contribuito ad affermarne e consolidarne...