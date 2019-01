CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SAFILORICAVI IN CALO DEL 7%A 963 MILIONI DI EUROSafilo ha chiuso il 2018 con ricavi per 962,9 milioni di euro, in calo del 7% rispetto ai 1.035,3 milioni dellanno precedente, flessione che si riduce al 4% a cambi costanti. La performance a cambi costanti del business wholesale è calata del 5,1%. Nel quarto trimestre, si legge in una nota ufficiale, le vendite nette sono cresciute dell'1,8% a 249,1 milioni di euro (+ 1,3% a cambi costanti). Sotto il profilo reddituale, Safilo si attende che le iniziative di risparmio costi permettano di...