Safilo, perdite a 251 milioni i sindacati temono tagli

OCCHIALERIAConti in profondo rosso per Safilo. Il consiglio d'amministrazione del gruppo dell'occhialeria con quartier generale a Padova ha reso noto i dati di un 2017 difficile chiuso con una perdita netta di 47,1 milioni contro l'utile di 15,4 milioni del 2016. Aggiungendo le poste non ricorrenti, la perdita netta ammonta a 251,6 milioni. A picco anche le vendite nette dopo la fine della licenza Gucci: sono scese del 15,5% a cambi costanti toccando i 1,047 miliardi di euro. Il margine lordo è sceso a 41,1 milioni contro gli 88,8 dell'anno...