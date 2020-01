Safilo non cede: «In Friuli si chiude»

LA VERTENZA

PADOVA Safilo ribadisce la chiusura dello stabilimento friulano di Martignacco e il tavolo di confronto tra azienda e sindacati salta a Longarone.

L'appuntamento previsto per ieri pomeriggio è stato annullato dalle organizzazioni sindacali di categoria di Belluno. La decisione, hanno spiegato i sindacati, è stata assunta in seguito alla mancanza di risposte soddisfacenti sul futuro dell'impianto di Martignacco, per il quale l'azienda non avrebbe modificato le proprie intenzioni di chiusura definitiva con il licenziamento di 250 unità. Il tavolo di confronto sulla gestione dei 50 esuberi nella sede centrale di Padova, invece, si è svolto ieri mattina come da calendario. In terra veneta finora non sono stati individuati ammortizzatori sociali né sembra possibile l'utilizzo dello strumento della solidarietà.

Ma, a seguito dell'incontro di ieri, l'azienda si è detta aperta «a valutare la possibilità di utilizzo di una procedura di licenziamento collettivo inizialmente su base volontaria, qualora si trovi l'accordo su una finestra temporale contenuta e di durata ragionevole, fermo restando che, al termine di detto periodo, le professionalità individuate risultanti ancora in esubero verranno comunque inserite nella procedura».

RINVIO

Nello stabilimento di Longarone i lavoratori in eccesso sarebbero 400. «La nostra presenza al tavolo su Longarone - hanno sottolineato ieri i sindacati - era subordinata al fatto che si fosse ottenuto, nel vertice di venerdì, un esito positivo sullo stabilimento friulano. Così non è stato, non abbiamo registrato alcuna apertura sulla possibilità di aprire dei ragionamenti su ipotesi di contratti di solidarietà o strumenti alternativi alla chiusura completa dell'impianto - è ancora precisato - e dunque riteniamo di non avviare il confronto, almeno per ora, anche per la situazione bellunese».

Se ne parlerà all'incontro al Ministero per lo sviluppo economico, il prossimo 16 gennaio. Si è parlato del futuro dei lavoratori dello stabilimento di Martignacco anche durante l'incontro tra l'assessore alle attività produttive del Friuli Venezia Giulia, Sergio Emidio Bini e Anna Mareschi Danieli, presidente di Confindustria Udine. «Non lasceremo alcuna strada intentata al fine di addivenire a una risoluzione positiva per i lavoratori della Safilo di Martignacco ha detto Bini -. Per questo la Regione sta dialogando anche con Confindustria Udine, che può svolgere un ruolo strategico in questa complessa vicenda».

Confindustria si appresta a dare il proprio contributo in una settimana che si annuncia cruciale. «Fin dalle prime battute della crisi aggiunge Bini -, aperta a dicembre con l'annuncio da parte dell'impresa di voler chiudere la sede di Martignacco, la Regione si è fatta carico di attivare ogni confronto istituzionale utile a scongiurare la perdita dei posti di lavoro e della produzione. L'azione di sensibilizzazione non poteva non includere anche Confindustria Udine, che sta già svolgendo un ruolo attivo in questa delicata partita».

Elisa Fais

