CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SAFILOJOINT VENTUREIN COREA DEL SUDAccordo del gruppo degli occhiali Safilo in Corea del Sud con Parma International. Il 51% sarà di Safilo. Sede a Seoul.FORMAZIONEVENETOCENTRO S'ALLEACON UNIVERSITÀ PADOVAAccordo quadro tra Assindustria Venetocentro e Università di Padova per far decollare il trasferimento tecnologico e di conoscenza, frenando la fuga dei cervelli all'estero. Il presidente di Assindustria Padova Treviso Massimo Finco (foto): «La crescita passa dalla conoscenza. Mobilitati per includere una nuova generazione di talenti»....