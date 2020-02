LA CRISI

VENEZIA Entro il 30 giugno la Safilo chiuderà l'impianto di Martignacco (Udine). È quanto è stato stabilito nell'incontro che si è tenuto ieri a Padova, nella sede di Assindustria. Quale sostegno al reddito dei 250 lavoratori coinvolti, la proprietà ha proposto la cassa integrazione straordinaria, bocciata la solidarietà. Nel corso dell'incontro, cui hanno preso parte l'azienda, associazioni di categoria e sigle sindacali territoriali di Veneto e Friuli Venezia Giulia, per lo stabilimento di Longarone (Belluno) è stato inoltre previsto l'utilizzo di ammortizzatori sociali, presumibilmente in questo caso invece saranno contratti di solidarietà, da attivare mediante contratto collettivo aziendale per gestire i 400 esuberi annunciati a fine 2019. Le parti avvieranno un confronto a livello territoriale in tutti i siti coinvolti nel piano di ristrutturazione avviato dalla Safilo che dovrà concludersi entro il 14 febbraio prossimo, per poi tornare al tavolo del Mise.

CAPITALE UMANO

La Regione Veneto è pronta a intervenire per favorire il ricollocamento di eventuali esuberi a Longarone e Padova, dove i posti in bilico sono 50. Venerdì 21 febbraio si riunirà a Longarone il gruppo di lavoro sul Made in Italy nel settore dell'occhialeria, con il coinvolgimento di docenti universitari degli atenei veneti (Padova, Ca' Foscari, Iuav e Verona) e di alcuni referenti del sindacato e delle imprese. A convocarlo l'assessore al lavoro della Regione Elena Donazzan. «A seguito degli Stati Generali sull'occhialeria sono state indicate alcune priorità - dichiara l'assessore - Una di queste è l'esigenza di affrontare il tema del Made in Italy nel campo della produzione, reputazione, penetrazione dei mercati e del quadro normativo di riferimento». L'assessore ha anche preannunciato una azione specifica di ricollocamento da attuarsi immediatamente in relazione alla crisi Safilo. «Non disperderemo il capitale umano formato negli anni in un'azienda leader di mercato - conferma l'assessore Donazzan - e siamo pronti ad intervenire per accompagnare eventuali esuberi».

