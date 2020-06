PADOVA Safilo completa l'acquisizione del 70% del capitale della società californiana Blenders Eyewear. Il corrispettivo complessivo per la quota è di 63,9 milioni di dollari (57,5 milioni di euro). Fondato a San Diego nel 2012 da Chase Fisher, Blenders Eyewear genera circa il 95% del suo business attraverso la sua piattaforma di e-commerce. Chase Fisher, spiega una nota, manterrà una quota del 30% che, in base agli accordi contrattuali, è soggetta ad usuali opzioni put e call reciproche esercitabili a partire dal 2023. Fisher rimarrà Ceo di Blenders Eyewear, che continuerà a gestire da San Diego. L'acquisizione è stata interamente finanziata dall'utilizzo della seconda tranche, da 60 milioni di euro, del finanziamento subordinato da complessivi 90 milioni di euro messo a disposizione da parte di Multibrands Italy, azionista di riferimento di Safilo, controllato da Hal Holding. Il completamento di questa acquisizione «rappresenta per noi un grande passo avanti nella strategia di trasformazione digitale a 360 gradi che abbiamo presentato a dicembre dello scorso anno e che stiamo accelerando in tutte e tre le sue componenti chiave», sottolinea l'Ad di Safilo, Angelo Trocchia.

