LA TRIMESTRALE

VENEZIA Safilo in netta ripresa nel terzo trimestre ma ora si allunga di nuovo l'ombra del Covid. L'Ad Trocchia: «Incertezza sul futuro, priorità alla salute dei dipendenti, più smart working».

I ricavi del periodo luglio-settembre 2020 sono stati pari a 219,1 milioni, in rialzo del 3% rispetto al terzo trimestre 2019 (+ 6% a cambi costanti, bene soprattutto il Nord America, + 41,5%, male l'Europa). L'ebitda adjusted è stato di 14,3 milioni, in crescita del 9,3%. Il gruppod elgi occhiali padovano ha beneficiato del pieno contributo nel trimestre delle recenti acquisizioni di Blenders Eyewear e Privè Revaux, che hanno apportato un totale di 26,5 milioni di euro alle vendite in Nord America. «Novembre e il successivo periodo festivo iniziano all'insegna di ulteriori, significative incertezze dovute alla pandemia da Covid-19 e a un contesto di mercato colpito dalla nuova ondata di contagi. La nostra priorità più importante rimane quella di preservare la salute di tutte le persone che lavorano nelle nostre sedi e i nostri stabilimenti, garantendo nel contempo il più ampio utilizzo possibile dello smart-working», afferma l'Ad di Safilo, Angelo Trocchia. Ceduto lo stabilimento italiano di Martignacco (Udine), è in corso una contrattazione per le uscite volontarie di operai.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA