Safilo ancora giù in Borsa, in due giorni perso quasi l'8%

OCCHIALERIAPADOVA Safilo ancora giù in Borsa: meno 1,85% il dato finale della seduta di ieri a Piazza Affari con il titolo ancora sotto pressione dopo la conferma della rottura del matrimonio con Dior. La perdita per l'azienda padovan-bellunese dell'occhialeria in due giorni sfiora così l'8%. La conclusione del ventennale contratto con la griffe francese (a partire dal 2020) era ampiamente attesa alla luce della joint venture tra il gruppo del lusso e Marcolin nata nella primavera del 2018, ma i mercati non hanno gradito. E resta...