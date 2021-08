Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL RILANCIOVENEZIA Safilo nei primi sei mesi torna all'utile e cresce anche sul 2019 mentre a Longarone sono giù usciti volontariamente 232 addetti: ne mancano meno di 170. «Numeri positivi, anche migliori di due anni fa, ma non c'è da esaltarsi - commenta l'Ad Angelo Trocchia in conferenza stampa via telefono - arriviamo da un secondo semestre 2020 già positivo dopo un inizio anno complicato per tutti causa Covid. Sono risultati...