IL DEBUTTO

ROMA Con 7 operazioni approvate per un valore di 600 milioni, Sace debutta nel green new deal all'italiana. La società assicurativa-finanziaria del gruppo Cassa depositi e prestiti è pronta a lanciare le garanzie verdi introdotte dal decreto semplificazioni per accompagnare la transizione del Paese verso un'economia sostenibile. Ancora pochi dettagli si conoscono dei primi progetti che hanno ricevuto il via libera. Riguarderanno trasporti e mobilità sostenibile, rinnovabili, smart cities, economia circolare, ed efficientamento energetico. E rappresenteranno il primo banco di prova di uno strumento per il quale la legge di bilancio ha stanziato 2,5 miliardi nel 2021. Le eco-garanzie pubbliche andranno a coprire fino all'80% di finanziamenti destinati a supportare progetti verdi e potranno accedervi tutte le aziende italiane, grandi e piccole. Questa è una delle principali differenze rispetto a Garanzia Italia, lo strumento di Sace da 200 miliardi diretto alle imprese più strutturate e strettamente legato al contrasto dell'emergenza pandemica. Con le garanzie verdi, invece, il focus è tutto sul rilancio e sulla conversione dell'economia. Le domande saranno valutate sulla base delle indicazioni dell'Unione europea. I primi progetti individuati per le garanzie verdi arrivano a pochi giorni dalla firma della Convenzione operativa con il Ministero dell'Economia. Complessivamente sono oltre 200 i potenziali beneficiari incontrati nell'ultimo mese da Sace, grazie anche alla collaborazione con Enel Foundation e con l'Sgr F2i.

