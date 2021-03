IL CASO

TREVISO Mentre i tempi per la cessione di Autostrade per l'Italia sembrano destinati ad allungarsi ancora, la vicenda si arricchisce di un nuovo colpo di scena. Sabrina

Benetton si è dimessa dalle cariche di consigliere non esecutivo e indipendente rivestite nel cda di Atlantia, che controlla il concessionario autostradale italiano. Oggi il consiglio di amministrazione del gruppo si riunisce per valutare la richiesta, avanzata nei giorni scorsi da Cassa depositi e prestiti, insieme ai fondi Blackstone e Macquarie, di prolungare fino al 27 marzo le trattative in corso da ormai otto mesi. Salvo sorprese, la proroga dovrebbe essere concessa. Anche perché sul tavolo rimane la valutazione di Aspi a 9,1 miliardi da parte di Cdp: Atlantia l'ha già giudicata inferiore alle attese, ma ha comunque espresso la volontà di proseguire nel negoziato. Alla riunione del board, non parteciperà però Sabrina

Benetton. La figlia dello scomparso Gilberto ha rimesso il proprio incarico il 13 marzo con effetto immediato. E proprio alla questione di Aspi, fiore all'occhiello del portafoglio di Atlantia, divenuto sempre più spinoso dopo il crollo del ponte Morandi, è legato l'addio. Una nota diffusa dalla stessa società cita le motivazioni comunicate dall'esponente della seconda generazione dei

Benetton per la sua decisione maturata si legge - anche alla luce degli accadimenti (recenti e meno recenti) relativi alla controllata Autostrade per l'Italia S.p.A. e al disagio, anche reciproco, che, in considerazione delle complesse tematiche agli stessi sottese, la mia posizione di azionista di rilievo del socio di maggioranza relativa della società, necessariamente determina. Parole che paiono confermare le voci, circolate nelle ultime settimane negli ambienti finanziari, sulle differenti visioni in seno al consiglio di amministrazione riguardo al riassetto di Autostrade. La famiglia industriale trevigiana, tramite il veicolo Sintonia e la holding Edizione, ne detiene il 30,25%, quota di maggioranza relativa. Secondo le indiscrezioni, Sabrina (unica esponente in cda della dinastia di Ponzano) e almeno una parte degli altri familiari avrebbero voluto accelerare il processo di cessione, mentre altri consiglieri avrebbero assunto posizioni più rigide sul prezzo richiesto a tutela dei fondi azionisti. Di certo, le dichiarazioni della 47enne imprenditrice lasciano intravedere le difficoltà anche sul piano umano di mantenere il ruolo in tutto questo periodo: dopo il crollo del viadotto genovese nell'agosto 2018, costato 43 vittime, Autostrade, e di riflesso i

Benetton, sono finiti al centro delle polemiche, rinfocolate dalle accuse sulle carenti manutenzioni. Sabrina

Benetton era entrata nell'organismo circa un anno e mezzo fa, poco dopo il decesso del genitore. Da Atlantia, nel ringraziarla per il contributo prestato in questi anni, si ricorda come non ricoprisse ruoli in nessuno dei comitati interni, né percepisse alcun altro emolumento, ad di là di quello per il suo incarico, oltre a non possedere direttamente azioni della spa. Oggi il board prenderà atto delle dimissioni, rimandando, con ogni probabilità, all'assemblea del 28 aprile per l'approvazione del bilancio, la scelta di un successore. A rappresentare Edizione nel consiglio, comunque, resta Valentina Martinelli. Intanto il 29 marzo l'assemblea straordinaria dei soci dovrebbe deliberare un altro posticipo: quello dall'originario 31 marzo alla nuova data del 31 luglio, del termine per la presentazione di offerte vincolanti per rilevare la partecipazione di controllo pari al 62,8% di Autostrade Concessioni e Costruzioni.

M.Z.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA