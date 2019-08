S&P vede la recessione Usa più vicina e Pechino ora compra meno T-Bond

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROMA Il Giappone supera la Cina e diventa il maggiore creditore estero degli Stati Uniti. Un sorpasso che potrebbe segnalare l'intensificarsi della guerra commerciale fra Washington e Pechino. E che alimenta i timori sul possibile uso da parte della Cina dei Treasury come opzione nucleare per mettere pressione a Donald Trump in un momento delicato per l'Azienda America alle prese con il rischio recessione. Un rischio che prende forma anche secondo l'agenzia di rating Standard & Poor's: le chance di un rallentamento dell'economia...