Ryanair, stangata retroattiva per i bagagli portati a bordo

IL CASOROMA «Pacta sunt servanda», i patti vanno rispettati, è un principio che Ryanair non ama quando si parla di trolley. Contro la stangata con effetto retroattivo sul costo dei bagagli a bordo ora interviene anche l'Enac (ente nazionale aviazione civile): ha scritto alla compagnia per chiedere chiarimenti «e per richiamare il vettore ad applicare in modo corretto le condizioni di trasporto». Il Codacons ha presentato un esposto: «Non è possibile vendere un servizio a un certo prezzo e a precise condizioni, modificando le scelte...