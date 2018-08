Ryanair, addio al trolley gratuito ora il bagaglio a mano si pagherà

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

RINCARI ROMA Ancora un'altra stretta di Ryanair sulla politica dei bagagli a mano: dall'1 novembre di quest'anno anche per il trolley di dimensione contenuta si pagherà sempre, anche per imbarcarlo in stiva. Al momento, invece, in base alle attuali disposizioni introdotte da meno di un anno, la piccola valigia in stiva è gratuita. LE SCELTE I passeggeri avranno due scelte: pagando il biglietto con il supplemento priority da 6 euro si potranno portare a bordo una borsa o uno zaino e il trolley, senza la priorità invece si potranno portare...