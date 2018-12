Rottamazione ter: si potrà pagare anche utilizzando il canale online

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INIZIATIVAROMA Anche per la rottamazione ter delle cartelle esattoriali sarà possibile l'adesione online senza recarsi fisicamente allo sportello. Si tratta della norma prevista dal decreto fiscale collegato alla manovra già convertito in legge (n. 136/2018) e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che consente di rottamare tutte le cartelle esattoriali tra il 2000 e il 2017, pagando l'importo del tributo o della multa, ma risparmiando sanzioni e interessi, con la possibilità di diluire i pagamenti in 18 rate spalmate su 5 anni. Il canale...